Главный инфекционист Алтайского края заявил, что коронавирус проник «во все уголки социума»

Говоря о росте количества тяжелобольных пациентов, Шевченко отметил, что сегодня это одна из особенностей течения коронавирусной инфекции.
По словам главного инфекциониста региона, главным образом, заболевание COVID-19 протекает тяжело у людей преклонного возраста, либо у тех, кто имеет сопутствующие заболевания.
Валерий Шевченко также особо отметил: «Коронавирусная инфекция проникла во все уголки социума. У каждого из нас есть примеры заболевания среди близкого круга. Нужно это понимать, нужно это осознавать и реагировать».
Напомним, за последние сутки в Алтайском крае выявили 104 новых случая заболевания коронавирусом. За сутки умерло 6 человек, все — от COVID-19.
Всего в крае с начала пандемии скончалось 529 пациентов. Общее число инфицированных — 14 334, количество выписанных — 12 416 человек.