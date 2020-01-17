Главный омский спасатель не надеется смыть свои грехи на Крещение

Начальник ГУ МЧС по Омской области Владислав Колодинский рассказал журналистам, что на Крещение, 19 января, будет окунаться в купель, пишет « Омск-информ ».

Начальник ГУ МЧС по Омской области Владислав Колодинский на мероприятии по подготовке к Крещению.

Колодинский отметил, что намерен окунуться в купель, если это ему позволят сделать врачи, однако не надеется смыть все свои грехи.

«Я прекрасно понимаю, что это не снимет с меня всех грехов. Я больше 10 лет этим занимаюсь. Это как испытание для самого себя. Не более того. Конечно, крестишься, славишь Бога от души. Но это не есть полное ощущение, лучше сходить в храм», — сказал Колодинский.

Всего, по его словам, в ведомстве ожидают примерно 35 тысяч «пытающихся смыть грехи путем окунания в ледяную воду». Для этого в 25 районах области и в Омске будет открыта 41 купель.

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Как сообщается на сайте регионального МЧС, представители духовенства протоиерей Михаил Вивчар и иеромонах Амфилохий обратились к омичам с просьбой окунаться в ледяную воду только с верой.

И, конечно, ни в коем случае не употреблять алкоголь, ведь это противоречит основным принципам таинства Крещения.

Об опасности рассказал и министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков.

«Ни в коем случае не употреблять алкоголь ни до, ни после окунания в ледяную воду», — подчеркнул министр.

Тем, кто имеет хронические заболевания или проблемы со здоровьем, а также пожилым гражданам лучше вовсе отказаться от погружения в ледяную воду, добавил Вьюшков.