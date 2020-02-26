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Жизнь

Главный полицейский Барнаула рассказал, нужен ли городу супергерой

Александр Майдоров, врио начальника УМВД России по Барнаулу, во время пресс-конференции 25 февраля ответил на вопрос, кто является супергероем в краевой столице.

Супергерой. Мужчина.
Супергерой. Мужчина.
СС0

По его словам, герои были и будут во все времена.

Для нас супергерои — это наши сотрудники, которые добросовестно выполняют свои служебные обязанности. Мы радуемся успехам каждого, кто добивается высоких показателей в работе: в раскрытии преступлений, в задержании преступников, помощи гражданам, — отметил Александр Майдоров.

В качества примера в ведомстве привели недавнее происшествие. В дежурную часть поступило сообщение о возгорании жилого дома. Прибывшие на вызов сотрудники патрульного наряда увидели, что из окон второго этажа шел дым.

Поднявшись по лестнице подъезда, который уже был задымлен, полицейские стучали в двери квартир, оповещали о пожаре. В итоге из задымленного подъезда эвакуировали 70 человек, из них восемь детей.

Полицейские оцепили участок местности, пока работали пожарные. Жертв удалось избежать.

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