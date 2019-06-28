«Главный продюсер России». Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»

Бари Алибасов сыграет роль в фильме «Брат-3», срежиссированом шоуменом Стасом Барецким, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу продюсера.

В фильме, который в отличие от «Брата» и «Брата-2» будет криминальной комедией с элементами драмы, Бари Алибасов сыграет главного продюсера России.

«Его тоже будут пытаться убить, но ничего не выйдет», — рассказал Барецкий.

Главным героем ленты будет младший брат Данилы Багрова. По сюжету он мечтает попасть на съемки реалити-шоу «Дом-2» и является фанатом группы «На-На», чьи песни прозвучат в фильме. Старшего брата сыграет сам Барецкий. Одной из главных героинь также будет девушка-киллер, которая убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса.

Съемки начнутся в Красногорске в конце июля.

Ранее на портале Change.org появилось сразу несколько петиций с требованием запретить съемки фильма «Брат-3». Люди выступают против, так как в съемках «собираются задействовать лиц с уголовным прошлым и актеров, не имеющих отношения к фильмам „Брат“ и „Брат-2“».