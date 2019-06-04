Главный раввин Москвы объяснил, почему среди богатых так много евреев

По его словам, объяснить тот факт, что среди миллиардеров и получателей Нобелевской премии множество людей еврейского происхождения, можно двумя способами.

«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.