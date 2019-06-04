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Жизнь

Главный раввин Москвы объяснил, почему среди богатых так много евреев

Среди самых богатых людей мира много евреев по нескольким причинам, в том числе благодаря традициям, рассказал Lenta.ru главный раввин Москвы и президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

Синагога
Синагога
СС0

По его словам, объяснить тот факт, что среди миллиардеров и получателей Нобелевской премии множество людей еврейского происхождения, можно двумя способами.

«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.

В то же время подобную статистику можно объяснить и «по-раввински», считает он.

«Есть важный момент, связанный с еврейством. Например, у нас закон: человек должен в каждую свободную минуту что-то учить», — рассказал Гольдшмидт.

Он подчеркнул, что, хотя большая часть еврейского народа — светские люди, подобное правило осталось в традициях и стало частью национального генома, пишет bfm.ru.

Однако далеко не во всех сферах евреи сильны, добавил главный раввин Москвы. В качестве примера он привел атлетику, футбол и сельское хозяйство.

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