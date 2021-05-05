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Жизнь

Главный синоптик прочит Алтайскому краю сложный паводок

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил прохождение паводкового сезона в Западной Сибири.

Паводок на Алтае.
Паводок на Алтае.
22.mchs.gov.ru

Наиболее сложная гидрологическая ситуация прогнозируется в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областях, перечислил Вильфанд в беседе с ТАСС.

В частности, на притоках Оби и самой Оби ситуация проблемная, сообщил он.

Гидрологическая обстановка обостряется в связи с наступлением второй фазы половодья, когда начинает таять снег в горах.

Ожидаются повышение уровня воды до опасных отметок и подтопление прибрежных территорий.

Паводок-2021 в Алтайском крае.
Паводок-2021 в Алтайском крае.
vk.com/mchs22

По последним данным алтайского МЧС, в крае наблюдается снижение уровней, но еще превышены опасные отметки: Чумыш у села Ельцовка и Чапша у села Красногорское.

Ниже опасных отметок опустились уровни воды на реке Чумыш у Заринска и Бия у Бийска.

На остальных водных объектах фиксируется стабильное снижение, за исключением низовий Чарыша и Чумыша.

Гидрологическая обстановка в верховьях Оби стабилизируется.

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