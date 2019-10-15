Главный следователь Алтайского края обрел нового первого зама

Пост первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю занял полковник юстиции Александр Безукладников, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадровое решение санкционировано указом президента России и приказом председателя Следкома РФ.

Напомним, что нынешний руководитель алтайского СК Андрей Хвостов возглавил региональное следственное управление в августе 2018 года.

Что известно об Александра Безукладникове

Александр Сергеевич Безукладников в 2001 году окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. С 2001 года занимал должности следователя, начальника следственного отделения, следственного отдела при ОВД Биробиджан. С 2004 по 2007 год работал в органах прокуратуры Хабаровского края.

Александр Безукладников. altai-krai.sledcom.ru.

Затем проходил службу в органах Следственного комитета в должности референта, старшего референта отдела процессуального контроля, руководителя следственного отдела по Кировскому району Хабаровска, руководителя следственного отдела по Хабаровску, руководителя отдела криминалистики следственного управления СУ СКР по Хабаровскому краю.

Затем он был первым замруком следственного управления СКР по Еврейской автономной области, заместителем руководителя следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.