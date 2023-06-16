Главное — не смотреть по сторонам. У кого самые большие пенсии в Алтайском крае и сколько получают остальные

По данным ведомства, численность пенсионеров в Алтайском края составила 707,9 тыс. человек — практически треть населения региона. Из них получают пенсии по старости 583,8 тыс. человек, по инвалидности — 23,5 тыс. человек, по потери кормильца — 21,7 тыс. человек. Также в этом списке находятся пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей — 2,6 тыс. человек, а также федеральные государственные гражданские служащие, получающие пенсию — 1,5 тыс. человек. Социальную пенсию в регионе получают 74,7 тыс. человек.

Средний размер назначенных пенсий в Алтайском крае оказался равен 17 950 рублей, что 15,1% больше, чем год назад. Несмотря на этот рост, алтайские пенсии оказались одними из самых низких в Сибири. Меньше получают только пенсионеры из Республики Алтай — 17 166 рублей. Самые большие пенсии в абсолютном значении выплачивают в Томской области, где средний их размер составил 21 180 рублей.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ. Altapress.ru

В Алтайском крае самые большие пенсии оказались у федеральных госслужащих, которые в месяц получают 29 868 рублей. Далее в списке идут пенсии по старости — их средний размер составил 18 964 рублей. Пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей получают в среднем 17 695 рублей. Пенсионные выплаты людям, потерявшим кормильца, составляют 15 484 рублей.

Самые низкие пенсии оказались социальные — 12 278 рублей. Недалеко от них «ушли» пенсионные выплаты по инвалидности — 12 362 рублей.

Пенсии работающих пенсионеров оказались значительно меньше, чем у неработающих — 14 361 рублей против 18 504 рублей соответственно. При этом эти пенсии за год выросли — у работающих на 16,1%, а у неработающих на 14,6%.

Ранее Алтайкрайстат опубликовал статистику, связанную с несовершеннолетними в регионе.