В детстве Ксения Белоусова мечтала изучать законы, выступать в суде и защищать слабых. Сегодня она возглавляет одну из крупнейших строительных компаний региона ИСК «Алгоритм». Но это не означает, что ее мечта не сбылась. Строить красивый город и улучшать условия жизни людей можно лишь тогда, когда есть закон и порядок. О своих правилах жизни она рассказала altapress.ru.

О себе

— Я родилась в Рубцовске, мои детство и часть юношеских лет пришлись на 1990-е — время трудное для миллионов российских семей. Помню, как много работали мои мама и папа, стремясь обеспечить семью, и глядя на них, я усвоила, что значит быть в ответе за семью, детей, близких.

Родители верили в меня — я старалась не подводить их и тоже верила в себя, хорошо училась. А потом решила, что стану юристом. Дело было не в моде на юристов — просто была уверена, что главное в жизни — закон, право и порядок. Все должно быть по правилам, у всего должно быть свое место, так было принято в нашей семье. И мне это близко.

Добиться в суде справедливого решения — это всегда радость. Если ты сумел заставить кого-то исполнить требования закона и сделал немного легче жизнь конкретного человека — это здорово. Ни разу не пожалела о выборе профессии. И хотя учиться в Барнауле мне, простой девушке из Рубцовска, было непросто, я добилась цели — получила красный диплом.

Уважение обернется уважением

Ксения Белоусова. Фото из архива Белоусовой Ксении.

— Часто в жизни человека большую роль играет удача. После окончания ВУЗа я как-то сразу устроилась специалистом в юридический отдел крупной строительной компании в Барнауле. И все же, думаю, дело не только в удаче: везёт тем, кто сам везёт. Я нарабатывала опыт, ходила в суды. Изучала строительную «кухню» — нельзя успешно заниматься своим делом в роли юриста, не понимая, как реально устроены технологические процессы на стройке.

Коллектив был в основном мужской, суровый — это ведь строители, люди, на которых лежит огромная ответственность. И которые говорят прямо в лоб, как есть. Работать с ними — это как все время сдавать экзамен. Но, если ты относишься к делу добросовестно, уважаешь коллег, помогаешь им — они отплатят тебе ответным уважением.

Я начала работать юрисконсультом, никаких связей у меня не было. А спустя 10 лет в профессии — стала директором ИСК «Алгоритм». Моя задача сегодня — правильно организовать управление, обеспечить своевременное качественное строительство и юридическую чистоту работы компании.

Благодарна всему коллективу за наш труд — за эти годы мы сдали в эксплуатацию больше 300 тыс. кв. метров жилья. Приятно качественно делать свою работу. Нашу компанию регулярно награждают Золотым знаком «Надежный застройщик России», есть и иные награды за достижения. Стремимся быть в числе лучших, работаем.

Быть в диалоге с жителями

— Мой важный жизненный опыт — работа депутата в Барнаульской городской Думе. Опыт в строительстве очень помог: если ты руководишь строительной компанией, ты просто обязан взаимодействовать с жителями, вести диалог с самыми разными людьми и ведомствами, понимать, как устроен город, что правильно, а что запрещено.

В рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (партийный проект «Городская среда») являлась куратором проектов на своем округе. Основная часть работ пришлась на придомовые территории, обновление детских площадок. Приятно смотреть на новые спортивные площадки и игровые комплексы — их с каждым годом становится все больше. А больше всего люблю наблюдать, как много на этих площадках детей и какую радость они приносят их родителям.

Сейчас перед страной стоят не менее важные задачи — улучшать жизненную среду в отдаленных районах, нашем Сибирском регионе в целом. Комплексно развивать сельские территории, создавая центры притяжения и условия для развития предпринимательства на местах. Это ключевые направления федерального проекта «Российское село», и, государство намерено продолжать его финансирование. Согласна с теми, кто считает: «Россия без села — страна без будущего». За идеи комплексного экономического развития Сибири и возрождения нашего края — обеими руками «за».

Ксения Белоусова. Фото из архива Белоусовой Ксении.

Проблема решается , если ее решать

— Иногда слышу, что нам никогда не остановить отъезд жителей из малых городов и удаленных от краевого центра районов. НО если ничего не делать, ничего и не получится. Убеждена, что эти территории нуждаются в ухоженных парках и скверах, отремонтированных, современных домах культуры, в хороших дорогах — словом, в создании комфортных условий для жизни. Благоустроенная среда нужна каждому, а молодым людям — особенно. И это поможет их удержать, потому что создает условия для нормального досуга, саморазвития, творчества. Проблему занятости и уровня зарплат, безусловно, тоже надо решать. Но если на местах будет разруха и неустроенность, то даже зарплатами людей не удержишь. Люди должны жить в нормальных красивых домах, видеть вокруг себя порядок, облагороженные симпатичные пространства. Чувствовать комфорт. Это важный элемент ощущения качества жизни, которое не всегда одними лишь деньгами измеряется. Эстетика тоже очень важна. Красота спасет мир. Помните же такое выражение? Сама по себе не спасет, но стремление к ней, к наведению чистоты и порядка вокруг себя, точно действует благотворно. Только так мир и становится лучше.

Понятно, что благоустройство общественных пространств и придомовых территорий в малых городах и селах должно отвечать современным требованиям. И на местах по силам строить такие детские игровые комплексы и спортивные площадки. Причем для сельских районов и малых городов, где высотная застройка не доминирует, они порой даже более заметы и ценны, чем в крупных городах. Это своеобразные ориентиры нового качества жизни. Самое главное, чтобы они были удобны и безопасны для детей, качественно собраны и установлены в подходящем месте. И чтобы за ними грамотно и бережно ухаживали.

Конечно, только лишь благоустроенные общественные пространства не решат всех проблем. Но они нужны, потому что становятся центрами притяжения — причем не только детей, молодежи, но и взрослых. К обсуждению, где и что стоило бы поставить, какой набор оборудования установить, подключаются все активные жители. А если и материалы, и оборудование еще и произведут местные предприниматели, то это и даст правильный эффект. Деньги придут по адресу. Поддержат местную экономику, принесут доходы жителям.

Когда люди собственным примером показывают, что «мир вокруг строим и украшаем мы сами», к ним тянутся и другие. Всегда считала и считаю до сих пор, что даже самые сложные задачи можно решить, если делать это постепенно, шаг за шагом. Если ты пытаешься улучшить жизнь, ищешь и находишь для этого возможности, все налаживается.