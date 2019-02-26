Главного алтайского железнодорожника перевели в Кузбасс

Виктор Томенко и Евгений Вейде на открытии обновленной станции в Тальменке. 25 февраля 2019 года.

Нового руководителя представил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

Еще накануне этого назначения, 25 февраля, Евгений Вейде принял участие в церемонии открытия обновленной станции Усть-Тальменская вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

По данным источника altapress.ru, сейчас на должность руководителя алтайских железнодорожников согласуют кандидатуру Андрея Кульдишова, главного инженера Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги.

Андрей Кульдишов. опубликовано в vk.com

Что известно о Евгении Вейде

36-летний Евгений Вейде занимал пост замначальника дороги по Алтайскому теруправлению с 2013 года. Трудовую деятельность начинал сигналистом Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги, работал диспетчером, был начальником станций Топки, Междуреченск, заместителем главного ревизора железной дороги по безопасности движения поездов по Алтайскому региону.

Скандал в Кузбасском отделении

Предыдущего руководителя кузбасского подразделения РЖД Сергей Макаренко подозревают в покушении на дачу взятки.

Следком в начале февраля 2019 года сообщал, что в отношении него возбудили уголовное дело. Как установило следствие, Макаренко подозревается в том, что будучи должностным лицом РЖД, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности. Он якобы фактически управлял фирмой «Гарант», которое осуществляло коммерческую деятельность, сдавая в аренду принадлежащие железнодорожные пути необщего пользования, а также в субаренду земельные участки, прилегающие к ним и принадлежащие РЖД.

В июне 2018 года Сергей Макаренко хотел арендовать один из участков РЖД и через посредника предложил одному из заместителей начальника Западно-Сибирской железной дороги взятку в виде оплаты покупки охотничьего ружья марки «Блейзер» стоимостью не менее 470 тыс. рублей. Однако тот от предложенной взятки отказался, пишет Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Суд избрал Сергею Макаренко меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.