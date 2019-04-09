Главного российского «вора в законе» арестовали у выхода из колонии

Суд арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), более известного как «Таро», который 9 апреля освободился из колонии. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на помощника председателя Соль-Илецкого суда Линизу Шевчик.

«Его арестовали прямо у выхода колонии: по ходатайству прокурора района суд арестовал его на 40 дней, он будет содержаться в СИЗО номер 3 до 19 мая», — заявила Шевчик.

Решение вернуть Таро в колонию связано с тем, что сейчас он находится в международном розыске, инициированном Испанией, сообщают «Известия»,

Таро грозит депортация из России, по документам суда у него нет гражданства. Одно из предполагаемых направлений депортации — Испания, где Таро обвиняют в организации ОПГ и незаконной легализации средств. Другой вариант — Грузия, где он может получить срок, если в суде докажут высокий статус в преступной иерархии.

Что известно о Таро

Вор в законе Тариэл Ониани— фигура пожалуй, равная по масштабу убитому Япончику. Он из воров еще старой советской формации. Авторитет он приобрел во времена СССР.

Родился в 1952 году в Грузии. Воровской статус получил в конце 70-х, в 80-е он считался самым авторитетным московским вором в законе.

По данным французской полиции, круг деловых интересов Таро был очень широк: контрабанда сигарет и водки, рэкет, крупные хищения, торговля поддельными паспортами и визами, контроль над предприятиями и банками в республиках бывшего СССР, не считая криминальных разборок и поставок нелегальных нефтепродуктов из Ирака.

В операции под кодовым названием «Оса», проведенной летом 2005 года в Испании, участвовали более 400 полицейских при поддержке вертолетов и бронетранспортеров. В Барселоне, Аликанте, на курортах Марбельи, Фуэнхироле, Бенальмадене и в Торремолиносе были проведены более 50 обысков. Документы изъяли в офисах компаний, принадлежавших Тариелу Ониани, и на всех строительных объектах, которыми занималась фирма Таро.

Но сам Тариел Ониани исчез ровно за час до того, как у ворот его дома появился полицейский спецназ. Таро покинул Испанию. С тех пор находится в международном розыске по линии Интерпола.