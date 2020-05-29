Главную дорогу барнаульского поселка Ильича начали ремонтировать по нацпроекту

Улицу Понтонный мост, являющуюся центральной в барнаульском поселке Ильича, начали ремонтировать в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили в городской администрации, ранее этот участок дороги отсыпали щебнем в качестве временной меры. С 1 июня дорожники зайдут на объект и начнут укреплять основание дорожного полотна цементом.

Подрядчиком здесь является компания «Алтайдорстрой», хорошо знакомая с требованиями, которые предъявляются к исполнителям нацпроекта.

Как отмечают в мэрии, Понтонный мост является непростым объектом, поскольку имеет свои особенности ремонта.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, эта дорога — единственная транспортная артерия, которая связывает поселок Ильича с основной частью краевой столицы.

Антон Шеломенцев. Анна Зайкова , altapress.ru.

«За последние годы дорога пришла в неудовлетворительное состояние. По ней осуществляется активное движение большегрузов, так как здесь точка перемещения инертных материалов с речного порта на все строительные площадки города», — уточнил Шеломенцев.

Руководитель профильного городского комитета также акцентировал внимание на том, что на объекте будут выполнены два слоя асфальтобетона, а для удобства пешеходов обустроят тротуары на протяжении всего ремонтируемого участка.

Всего на этом участке в текущем году предстоит отремонтировать 13 тысяч квадратных метров. Стоимость работ превышает 46 млн рублей.

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

«Подрядчик должен завершить все работы до 30 сентября, но есть уверенность, что они будут выполнены раньше», — добавил Антон Шеломенцев.

Напомним, что на целом ряде дорожных объектов в Барнауле, где сейчас ведутся ремонты, работы также могут быть завершены досрочно. Благодаря хорошей погоде и основательной подготовке к строительному сезону дорожники смогли начать ремонтную кампанию раньше.

Также он подчеркнул, что в текущем году в Барнауле специфика реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключается в том, что внимание уделяется пригородным транспортным магистралям.

Так, в краевой столице уже выполнили ремонт дорог в поселке Черницк, ведутся работы в Научном городке, поселке Бельмесево, а также запланирован ремонт улиц в поселке Затон.

«Основные дороги мы в черте города завершили, переходим на дороги районного значения», — резюмировал Антон Шеломенцев.

Относительно внимания городских властей к поселку Ильича отметим, что фронт предстоящих здесь работ обсуждался в рамках выездного совещания, которое состоялось под руководством главы краевой столицы Вячеслава Франка еще в марте этого года.

Помимо ремонта центральной улицы глава Барнаула поставил задачу обеспечить в этой части города безопасное прохождение паводка. Напомним, что поселок Ильича вместе с микрорайоном Затон находится в зоне риска в случае сильного весеннего половодья.

На данный момент ситуация в поселке и состояние защитной земляной насыпи находятся под контролем. На содержание защитного сооружения в этом году запланировано направить порядка 300 тысяч рублей.