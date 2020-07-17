Главой экономической коллегии Верховного суда станет однокурсница Путина

Ирина Подносова, как и Владимир Путин, окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета в 1975 году по специальности «правоведение». «Коммерсантъ» называл Подносову однокурсницей президента России.
С 2003 по 2013 год Подносова занимала пост председателя Лужского горсуда Ленобласти. С 2013 года была заместителем председателя Ленинградского областного суда, а в 2017 году стала его председателем. В 2018 году Подносова возглавила Второй апелляционный суд.
Пост главы экономической коллегии Верховного суда в настоящее время занимает Олег Свириденко. Высшая квалификационная коллегия судей сообщила, что 17 июля будет рассмотрено заявление о его отставке, пишет polit.ru.
По данным СМИ, кандидатуру Свириденко не согласовала кадровая комиссия администрации президента, против его назначения также выступало руководство Верховного суда.