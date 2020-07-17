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Жизнь

Главой экономической коллегии Верховного суда станет однокурсница Путина

Главой экономической коллегии Верховного суда станет однокурсница Владимира Путина Ирина Подносова, она единственный претендент на эту должность, пишут «Открытые медиа».

Верховный суд РФ. Фото из архива редакции.
Верховный суд РФ. Фото из архива редакции.

Ирина Подносова, как и Владимир Путин, окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета в 1975 году по специальности «правоведение». «Коммерсантъ» называл Подносову однокурсницей президента России.

С 2003 по 2013 год Подносова занимала пост председателя Лужского горсуда Ленобласти. С 2013 года была заместителем председателя Ленинградского областного суда, а в 2017 году стала его председателем. В 2018 году Подносова возглавила Второй апелляционный суд.

Пост главы экономической коллегии Верховного суда в настоящее время занимает Олег Свириденко. Высшая квалификационная коллегия судей сообщила, что 17 июля будет рассмотрено заявление о его отставке, пишет polit.ru.

По данным СМИ, кандидатуру Свириденко не согласовала кадровая комиссия администрации президента, против его назначения также выступало руководство Верховного суда.

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