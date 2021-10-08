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Жизнь

Главред «Новой газеты» удостоен Нобелевской премии мира

Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе.

Дмитрий Муратов в ИД "Алтапресс".
Дмитрий Муратов в ИД "Алтапресс".
Анна Зайкова

Премия присуждена за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира, говорится в решении Нобелевского комитета.

Муратов стал третьим россиянином после правозащитника Андрея Сахарова и первого президента СССР Михаила Горбачева, удостоенным Премии мира, напоминает РИА Новости.

Дмитрий Муратов признался «Подъему», что не ожидал такого решения Нобелевского комитета и скинул звонок из Норвегии, как «нежелательный».

«Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны»", — сказал главред Новой и лауреат Нобелевской премии.

В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН, пишет bfm.ru.

«У статей журналистов „Новой газеты“ порой миллионы просмотров, а ее коллектив имеет десятки наград, ценность которых не вызывает сомнений. Главред газеты Дмитрий Муратов, шутя, называется себя Туркмен-баши — это за то число голосов, которые отдают ему коллеги в день тайного голосования за главный пост в газете. Впрочем, сам он не считает свой пост главным: „Главный редактор — это обслуживающий персонал“», — писал altapress.ru в 2016 году о коллеге, когда он был в Барнауле.

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