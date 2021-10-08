Главред «Новой газеты» удостоен Нобелевской премии мира

Премия присуждена за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира, говорится в решении Нобелевского комитета.

Муратов стал третьим россиянином после правозащитника Андрея Сахарова и первого президента СССР Михаила Горбачева, удостоенным Премии мира, напоминает РИА Новости.

Дмитрий Муратов признался «Подъему», что не ожидал такого решения Нобелевского комитета и скинул звонок из Норвегии, как «нежелательный».

«Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны»", — сказал главред Новой и лауреат Нобелевской премии.

В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН, пишет bfm.ru.