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4 февраля -3°C

Главу ФНС по Туве, купившую жилье в Москве, обвинили во взятке от партнера главы республики

Завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летней экс-начальницы УФНС по Туве Вероники Суге-Маадыр, сообщает региональный СК.

Взятка: от "борзых щенков" до Iphone 7.
Взятка: от "борзых щенков" до Iphone 7.
СС0

По делу также проходят 54-летний супруг экс-главы управления и ее бывшие подчиненные: 37-летний начальник отдела информатизации и 34-летний специалист-эксперт отдела обеспечения.

В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения, предусмотренные четырьмя статьями: мошенничество, отмывание денежных средств, неправомерный доступ к охраняемой информации и получение взятки в особо крупном размере.

«С сентября 2017 года по январь 2018 года обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы с распределением роли каждого путем обмана похитили предназначенные для перечисления в федеральный бюджет денежные средства ООО „Восток“ по НДС за 3 квартал 2017 года в особо крупном размере — свыше 30 миллионов рублей. С целью придания видимости законности бывшая руководитель УФНС с супругом через подчиненных сотрудников организовали перечисление части похищенных средств под видом оплаты мнимых договоров купли-продажи на счета подставных фирм, а также обналичивание», — рассказали в ведомстве.

СК отмечает, что деньгами обвиняемые распорядились по собственному усмотрению: в Москве оплатили долевое строительство квартиры, а также приобрели другое жилье, стоимостью свыше 10 млн рублей.

Кроме того, с июля по ноябрь 2018 года экс-начальница получила от директора компании «Лунсин» более 15 млн рублей за освобождение от уплаты налога на прибыль за 2017 год.

Экономика. Инвестиции. Налоги.
Экономика. Инвестиции. Налоги.
СС0

Как уточняет «Тайга.инфо», речь идет о директоре горнодобывающей компании, которая является «дочкой» китайской «Хэйлунцзянской горной компании Цзыцзинь-лунсин». Тувинское «направление» с марта 2018 года возглавляет Оуян Луньао.

«Лунсин» получила контракты от республиканского госучреждения «Тываавтодор» и регионального агентства по ГО и ЧС, отмечает издание. Также в августе 2018 года Луньао подписал соглашение с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом «о социальном партнерстве в реализации двух проектов».

«Первый касается строительства в столице республики Кызыле здания под школу восточного искусства ушу. Компания согласилась начать строительство уже в конце 2018 года, чтобы в 2020 году школа уже заработала. Кроме того, „Лунсин“ обязалась на первых порах обеспечить деятельность школы, обеспечив ее тренерами ушу, приглашенными из самой Поднебесной», — рассказывал глава Тувы.

В свою очередь Луньяо заявил, что «того, что мы делаем — этого еще недостаточно, но с помощью поддержки правительства республики и местных жителей, компания развивается».

Второй проект предусматривает обязательства «китайской дочки» по обучению тувинских подростков горным специальностям в вузах КНР.

Уголовное дело в отношении директора «Лунсина» выделено в отдельное производство по обвинению в «даче взятки должностному лицу через посредника, в особо крупном размере».

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