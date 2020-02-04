Главу ФНС по Туве, купившую жилье в Москве, обвинили во взятке от партнера главы республики

По делу также проходят 54-летний супруг экс-главы управления и ее бывшие подчиненные: 37-летний начальник отдела информатизации и 34-летний специалист-эксперт отдела обеспечения.

В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения, предусмотренные четырьмя статьями: мошенничество, отмывание денежных средств, неправомерный доступ к охраняемой информации и получение взятки в особо крупном размере.

«С сентября 2017 года по январь 2018 года обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы с распределением роли каждого путем обмана похитили предназначенные для перечисления в федеральный бюджет денежные средства ООО „Восток“ по НДС за 3 квартал 2017 года в особо крупном размере — свыше 30 миллионов рублей. С целью придания видимости законности бывшая руководитель УФНС с супругом через подчиненных сотрудников организовали перечисление части похищенных средств под видом оплаты мнимых договоров купли-продажи на счета подставных фирм, а также обналичивание», — рассказали в ведомстве.

СК отмечает, что деньгами обвиняемые распорядились по собственному усмотрению: в Москве оплатили долевое строительство квартиры, а также приобрели другое жилье, стоимостью свыше 10 млн рублей.

Кроме того, с июля по ноябрь 2018 года экс-начальница получила от директора компании «Лунсин» более 15 млн рублей за освобождение от уплаты налога на прибыль за 2017 год.

Экономика. Инвестиции. Налоги. СС0

Как уточняет «Тайга.инфо», речь идет о директоре горнодобывающей компании, которая является «дочкой» китайской «Хэйлунцзянской горной компании Цзыцзинь-лунсин». Тувинское «направление» с марта 2018 года возглавляет Оуян Луньао.

«Лунсин» получила контракты от республиканского госучреждения «Тываавтодор» и регионального агентства по ГО и ЧС, отмечает издание. Также в августе 2018 года Луньао подписал соглашение с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом «о социальном партнерстве в реализации двух проектов».

«Первый касается строительства в столице республики Кызыле здания под школу восточного искусства ушу. Компания согласилась начать строительство уже в конце 2018 года, чтобы в 2020 году школа уже заработала. Кроме того, „Лунсин“ обязалась на первых порах обеспечить деятельность школы, обеспечив ее тренерами ушу, приглашенными из самой Поднебесной», — рассказывал глава Тувы.

В свою очередь Луньяо заявил, что «того, что мы делаем — этого еще недостаточно, но с помощью поддержки правительства республики и местных жителей, компания развивается».

Второй проект предусматривает обязательства «китайской дочки» по обучению тувинских подростков горным специальностям в вузах КНР.

Уголовное дело в отношении директора «Лунсина» выделено в отдельное производство по обвинению в «даче взятки должностному лицу через посредника, в особо крупном размере».