Главу иркутской компании, получившей 500 млн на замену лифтов, оставили под арестом

Директора конторы, которая занимается заменой лифтов, задержали в ноябре 2019 года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Сначала Хамуляка заключили под стражу, но позже меру пресечения заменили на домашний арест.

По данным следствия, в период с 2018 по 2019 год «Звезда» необоснованно завысила стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ, а также работ по замене лифтового оборудования.

Для этого в акты о приеме выполненных работ включили повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы. Таким простым способом у иркутского Фонда капремонта похитили более 186 млн рублей.

В 2017 году «Звезда» выиграла контракты 500 млн рублей на ремонт лифтов в Ангарске, Иркутске, Усолье-Сибирском и Саянске. За срыв сроков в Ангарске подрядчика оштрафовали на 14,5 млн.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Как пишет «Иркутск Сегодня», в январе 2020 года «Звезду» исключили из реестра организаций, которые могут выполнять ремонт лифтов.

Первое дело возбудили в феврале 2019 года по подозрению в предоставлении подложных документов. В компании заявили, что такие бумаги не изготавливались.

В апреле возбудили второе — «Звезду» заподозрили в создании картеля и в мошенничестве в особо крупном размере.