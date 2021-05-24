Издание со ссылкой на источники в силовых структурах отмечает, что Коренев погиб в воскресенье 23 мая.

«По предварительной версии, бизнесмен и общественник покончил жизнь самоубийством», — говорится в сообщении.

Иркутский журналист Александр Гимельштейн в своем Facebook написал, что в последнее время Коренев страдал от депрессии.

«Неожиданный и трагический уход позитивного и светлого человека. Депрессия — страшная болезнь, лечить ее необходимо у специалистов, и важно не опоздать», — отметил он, подчеркнув, что при общении с бизнесменом не было ощущения, что «все плохо».

Как уточняет «Тайга.инфо», Коренев — известный бизнесмен. Возглавил иркутскую Общественную палату в 2017 году.