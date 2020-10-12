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Главврач алтайской больницы рассказал о колоссальном дефиците врачей

25 сентября в Заринской городской больнице заработал ковидный госпиталь. Там очень остро стоит кадровая проблема, рассказал главврач учреждения Алексей Бракоренко в большом интервью местной газете «Новое время».

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

На начало года в больнице среди врачей было 32% пенсионеров, среди среднего персонала — 36%. Часть медицинских работников не стали уходить на самоизоляцию, а сразу ушли на пенсию.

Эта ситуация стала последним толчком, отмечает главный врач.

«Вызовов стало больше, персонала все меньше, что породило проблему доступности медицинской помощи. Рухнула талонная система. Сегодня мы обслуживаем только неотложных больных, в плановом порядке от приема отказались», — говорит он.

С трудом в больнице смогли обеспечить работу круглосуточного поста в хирургии, урологии и гинекологии, объединив три отделения.

Алексей Бракоренко,
главный врач Заринской городской больницы:

В тех условиях, что болеют очень много людей в городе, заболели и медицинские работники. Часть персонала ушла на самоизоляцию, часть — уволились. У нас появился колоссальный дефицит врачей и среднего персонала.

В больнице запросили для работы студентов медицинского университета, старших курсов медколледжа, попросили помощи у соседних районов.

Заринская городская больница.
Заринская городская больница.
zarinsknews.ru/

«В ковидный госпиталь мы еще набрали персонал, за счет того, что ковидные выплаты идут, а они существенны для семейного бюджета каждого медицинского работника. В соматические отделения, где обычная заработная плата, к сожалению, пока не можем набрать людей», — рассказал доктор.

Серьезные проблемы в реанимации: там осталось (по данным на 1 октября) три врача, один из них работает в госпитале, один анестезиолог, в операционном блоке работают три медицинские сестры, в то время, как там их должно быть не менее 20, уточнил Бракоренко.

С укомплектованностью СИЗ в учреждении все в порядке, как и с аппаратами ИВЛ.

По данным оперштаба, в Заринске за сутки 11 октября коронавирус подтвердился у 12 человек. Всего в городе с начала пандемии выявили 258 случаев заболевания.

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