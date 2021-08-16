Главврач барнаульской поликлиники отказался опровергать информацию о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации

Денисов утверждает, что издание предоставило якобы недостоверную информацию.
«Вы написали, что эта информация подтвердилась. И тем более не было контрольной закупки. Это неправда. Вы даже дату неправильную написали. Вы говорите, что это было в пятницу, 6 августа, а это было в четверг», — заявил главврач.
Лично опровергнуть информацию о нелегальной продаже ковид-сертификатов он отказался, сославшись на то, что это должны сделать правоохранительные органы, а они «таких сведений не предоставили».
Опровержение для публикации на сайте главврач также не согласился написать, потому что «его мало кто читает».
Как сообщалось ранее, предварительно, в махинациях участвовал минимум один врач и одна медсестра.
В министерстве здравоохранения края отказались комментировать ситуацию.
В полиции уже предупреждали, что за изготовление и подделку прививочных сертификатов наступает ответственность в соответствии со ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».