7 июня
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Жизнь

Главврач больницы рассказал, какие травмы получили девочки после ЧП с батутом в Барнауле

Главврач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Макин рассказал в интервью «Вести-Алтай», какие травмы получили девочки, пострадавшие в ЧП с батутом в Барнауле.

Батут.
Батут.
ССО.

«У обеих превалируют скелетные травмы. То есть у одной девочки бедро сломано, у другой — кости таза. И у обеих черепно-мозговые закрытые травмы. Что в большей степени и обуславливает тяжесть (их состояния — прим. ред. altapress.ru)», — рассказал Андрей Макин.

По словам врача, состояние четырехлетней девочки более сложное.

Напомним, инцидент произошел 30 мая у ТЦ «Район».

Батут внезапно взлетел в воздух, в результате два ребенка оказались выброшены на находившиеся поблизости трамвайные пути.

С тяжелыми травмами их госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

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