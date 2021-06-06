Главврач больницы рассказал, какие травмы получили девочки после ЧП с батутом в Барнауле

«У обеих превалируют скелетные травмы. То есть у одной девочки бедро сломано, у другой — кости таза. И у обеих черепно-мозговые закрытые травмы. Что в большей степени и обуславливает тяжесть (их состояния — прим. ред. altapress.ru)», — рассказал Андрей Макин.
По словам врача, состояние четырехлетней девочки более сложное.
Напомним, инцидент произошел 30 мая у ТЦ «Район».
Батут внезапно взлетел в воздух, в результате два ребенка оказались выброшены на находившиеся поблизости трамвайные пути.
С тяжелыми травмами их госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.