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Жизнь

Главврач сибирской больницы призвал не пугаться врачей в костюмах и не распускать слухи

Главврач Междуреченской городской больницы Степан Ронзин записал видеообращение к горожанам с просьбой не выдумывать слухи при виде медиков в защитных костюмах, пишет «Газета Кемерова».

Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом.
Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом.
https://www.instagram.com/minzdravalt/

Ронзин отметил, что появление медиков где-либо не означает, что в городе осложнилась ситуация с коронавирусом.

«Это не значит, что у нас появился коронавирусный пациент. Это значит, что любая подозрительная ситуация заранее нами по отработанным механизмам воспринимается как потенциальная угроза», — пояснил главврач.

По его словам, информацию о пациентах с подтвержденным диагнозом скрыть невозможно.

«Прошу еще раз лишних слухов по городу не пускать <…> Нам скрывать никакого смысла нет. Мы заинтересованы, чтобы горожане соблюдали самоизоляцию и носили маски», — отметил Ронзин.

Он подчеркнул, что любая реальная информация в течение одного-двух часов попадает в официальную сводку.

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