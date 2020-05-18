Главврач сибирской больницы призвал не пугаться врачей в костюмах и не распускать слухи

Ронзин отметил, что появление медиков где-либо не означает, что в городе осложнилась ситуация с коронавирусом.

«Это не значит, что у нас появился коронавирусный пациент. Это значит, что любая подозрительная ситуация заранее нами по отработанным механизмам воспринимается как потенциальная угроза», — пояснил главврач.