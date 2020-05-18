Главврач сибирской больницы призвал не пугаться врачей в костюмах и не распускать слухи

Ронзин отметил, что появление медиков где-либо не означает, что в городе осложнилась ситуация с коронавирусом.
«Это не значит, что у нас появился коронавирусный пациент. Это значит, что любая подозрительная ситуация заранее нами по отработанным механизмам воспринимается как потенциальная угроза», — пояснил главврач.
По его словам, информацию о пациентах с подтвержденным диагнозом скрыть невозможно.
«Прошу еще раз лишних слухов по городу не пускать <…> Нам скрывать никакого смысла нет. Мы заинтересованы, чтобы горожане соблюдали самоизоляцию и носили маски», — отметил Ронзин.
Он подчеркнул, что любая реальная информация в течение одного-двух часов попадает в официальную сводку.