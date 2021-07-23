Главврач снялся в мрачной социальной рекламе и призвал не вакцинироваться фальшиво

Главврач московской ГКБ № 15 Валерий Вечорко снялся в социальной рекламе с призывом не покупать фальшивых сертификатов о вакцинации, сообщает Znak.com .

Социальная реклама против поддельных сертификатов о вакцинации.

В рекламе Вечорко предложил к поддельному сертификату экскурсию в ковидный госпиталь и рассказал про «услуги».

«Если вы заболеете, вот койки. Они очень комфортные, но придется лежать строго на животе», — начал главврач экскурсию с обычной палаты.

Далее медик показал прибор, который покажет, сколько «осталось от ваших легких, если начнете задыхаться».

«А это ИВЛ. Он буквально будет дышать за вас. С этим он точно справится, а справитесь ли вы?», — обратился Вечорко к покупателям фальшивых сертификатов.

После показал светлую и просторную реанимацию, которая даст последний шанс вернуться домой.

Закончил главврач путешествие по больнице «самым тихим коридором», где может закончиться экскурсия.