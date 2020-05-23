Глаз налима, телецкий сиг: рыбные места алтайского озера-легенды показали аквалангисты

Водолазы поделились своими наблюдениями о плавниковых. Так вот, многие, когда говорят о рыбе в этой акватории, чаще всего вспоминают хариуса и налима. Последнего, по словам дайверов, найти можно, но надо знать где и когда.

А вот тайменя за шесть лет погружений в озера аквалангистам встретить не удалось.

Хозяева

Настоящие хозяева озера — если отталкиваться от численности, а не от размеров — это гольяны. Стаи этих маленьких рыбок встречаются почти повсеместно, и могут насчитывать сотни особей. Их размер не превышает нескольких сантиметров.

Поджидает жертв

Налим в Телецком озере наиболее глубоководная рыба — опускается на глубину 100−120 метров. Эти зубастые хищники поджидают на дне озера своих жертв. При приближении достаточно широкая пасть мгновенно всасывает в себя все, что может поместиться.

Налим — прожорливый хищник. И промышляет, в основном, в ночное время. Главной особенностью этой рыбы является высокая требовательность к чистоте воды. В частично загрязненных водоемах, где другие породы рыб чувствуют себя относительно комфортно, налим жить не будет. Это единственная исключительно пресноводная рыба отряда трескообразных (Gadiformes).

На мелководье

Телецкий сиг — частый гость на ночном мелководье, как и хариус. Сиг очень пуглив и не подпускает к себе близко. И мгновенно исчезает, когда на него попадает свет фонаря.

Передвигается прыжками

Подкаменщик, или широколобка — один из немногих обитателей озера, которого можно встретить и днем и ночью.

Имеет редуцированный плавательный пузырь, благодаря чему ведет придонный образ жизни и передвигается по дну короткими «прыжками».

Пестрая окраска повторяет илисто-песчаного дна Телецкого. Маскируется.