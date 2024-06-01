Глоба предрекла двум знакам зодиака проблемы со здоровьем

Овен
Представители огненного знака могут столкнуться с неврозами, которые могут привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Поэтому важно не откладывать визит к врачу при появлении симптомов.
Согласно астрологическому прогнозу Тамары Глоба, звезды советуют Овнам меньше нервничать и больше отдыхать. Это поможет избежать неврозов и сохранить здоровье. Для этого Овнам следует проще относиться к происходящему вокруг.
Овен — первый знак зодиака, относящийся к стихии Огня. Люди, рожденные под этим знаком, обладают особой харизмой первооткрывателя, инициативны и целеустремленны. Даже если Овен спокоен по натуре, он никогда не забывает о своих целях и обычно достигает желаемого.
Инициативность и активность представителей этого знака позволяют им находить новые задачи и ставить их перед последователями. Однако чрезмерная работоспособность и трудоголизм могут серьезно подорвать здоровье Овнов.
Телец
Для представителей земного знака существует риск подорвать здоровье из-за несоблюдения баланса между работой и отдыхом. Тельцы часто склонны к переутомлению, но это может привести к негативным последствиям. Важно уделять внимание равномерному распределению времени на работу и отдых.
Телец — фиксированный знак стихии Земли. Он воплощает в себе принцип любви к жизни и ее благам, а также обладает качествами упорства и практичности. Трудолюбивые Тельцы могут стать мишенью для различных недугов.
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