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Жизнь

Глобальный пятый океан впервые появится на карте

Пятый океан впервые появляется на карте, сообщает National Geographiс.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Он не похож ни на один другой — воздух холоднее, ледники более голубые, и это единственный океан, который соприкасается с тремя другими.

После Атлантического, Тихого, Индийского и Северного Ледовитого океанов Национальное географическое общество — научная и образовательная организация, занимающаяся картографированием суши, моря и неба с 1915 года, — официально признает пятый глобальный океан.

Названный Южным океаном, он состоит из большой части вод, окружающих Антарктиду до 60 градусов южной параллели, за исключением пролива Дрейка и моря Скотия, пишет bfm.ru.

«Южный океан давно признан учеными, но, поскольку международного соглашения никогда не было, мы никогда не признавали его официально», — объяснил Алекс Тейт из Национального географического общества.

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