Глобальный пятый океан впервые появится на карте

Он не похож ни на один другой — воздух холоднее, ледники более голубые, и это единственный океан, который соприкасается с тремя другими.

После Атлантического, Тихого, Индийского и Северного Ледовитого океанов Национальное географическое общество — научная и образовательная организация, занимающаяся картографированием суши, моря и неба с 1915 года, — официально признает пятый глобальный океан.

Названный Южным океаном, он состоит из большой части вод, окружающих Антарктиду до 60 градусов южной параллели, за исключением пролива Дрейка и моря Скотия, пишет bfm.ru.