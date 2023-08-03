Глубокая и обширная ложбина в тропосфере влияет на погоду в Сибири. Когда настанет прохлада

В Сибирском федеральном округе (СФО) сохраняется неустойчивая погода с обильными осадками, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

В предстоящие дни кратковременные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с ожидаются по всей территории Сибири.

3 августа, по прогнозу, Иркутскую область зальют сильные грозовые дожди, ливни, местами не исключен град.

3 августа в Томской области и Алтайском крае прогнозируют сильный дождь А уже на следующий день ливни накроют юг Красноярского края, Хакасии и Туву.

Преобладающая дневная температура воздуха с небольшими колебаниями составит +25…+30 градусов, в Омской области, Туве, Кемеровской области поднимется до +32 градусов, в Алтайском крае — до +34 градусов.

Температурный фон в Сибири опережает климатическую норму на 1-4 градуса.

Прохлада

К концу недели расширится влияние арктического антициклона, и в восточную часть СФО начнет постепенно пробираться холодный воздух.

Ранее был получен тревожный сигнал об опасности для всего человечества.

Получены спутниковые снимки Земли, на которых видно, что весь экватор "усыпан" красными пятнами.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения - на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.