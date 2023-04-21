Лето станет самым страшным с начала XXI века

Синоптики озвучили очередной прогноз погоды на лето этого года.

Это время года станет самым страшным с начала XXI века — установит несколько погодных рекордов. Россиян ждет аномальная жара.

Грядущее лето войдет в тройку самых жарких за все время, уверен климатолог Михаил Юлкин, пишет PRIMPRESS.

Невероятная жара в России начнется уже в июне. В пекло попадет сибирский регион — установятся аномально высокие показатели. Температура воздуха превысит климатическую норму сразу на 9 градусов.

А в июле метеорологи прогнозируют значительное похолодание.

И вишенка на торте — в августе россиян ждет повышение температуры до +35 градусов Цельсия и опасные погодные явления. Это — ураганы, грозы с молниями, шквалистый ветер и ливни. Эти погодные явления могут привести к наводнениям.

Между тем климат на Алтае может измениться из-за таянья ледника Актру. Он потерял четверть массы за последние 60 лет. Это может привести к изменению климата и природным катаклизмам. Больше всего «похудел» Левый Актру за XX и XXI века. Порядка 40% от общей потери массы приходится на последние два десятилетия.

Таянье ледников сигнализирует об изменении климата в регионе. Это может привести к изменениям в гидрологическом цикле высокогорий.

В более глобальном масштабе таянье ледников приводит к повышению уровня мирового океана, изменению температуры воды и концентрации соли в морях.