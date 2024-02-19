19 февраля
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Жизнь

«Глубокое» кино, иллюзии и русские чувства. 9 идей, куда сходить на неделе в Барнауле

Может, пора выходить из теплых «берлог» и исследовать Барнаул? Altapress.ru предлагает сходить на душещипательный фильм, выбрать спектакль по вкусу, послушать Римского-Корсакова и посмотреть фокусы.

Фильм "Одна жизнь".
Фильм "Одна жизнь".
Кадр из фильма "Одна жизнь"

Театр

«Ночь ее откровений» в Театре драмы — 20 февраля, 19:00, 16+

«А зори здесь тихие» в Музыкальном театре — 23 февраля, 17:00, 12+

«Письма любви»в Молодежном театре — 21 февраля, 18:30, 16+

«Святой идиот» в Крепостном театре — 23 февраля, 19:00, 16+

Фильм &quot;А зори здесь тихие&quot;
Фильм "А зори здесь тихие"
kinopoisk.ru

В филармонию

Рустем Кудояров выступит с концертом «К 180-летию Римского–Корсакова» в Филармонии — 19 февраля, 18:30, 6+

Рустем Кудояров с концертом в Филармонии.
Рустем Кудояров с концертом в Филармонии.
www.filarmonia22.ru

Кино

Драма от Джеймса Хоуза, основанная на реальных событиях «Одна жизнь» в Галактике — 21 февраля, 18:20, 18+

Фильм &quot;Одна жизнь&quot;.
Фильм "Одна жизнь".
Кадр из фильма "Одна жизнь"

Концерт

Трибьют-концерт «Порнофильмы» в Hairy lemon pub — 21 февраля, 20:00, 18+

Афиша группы &quot;Порнофильмы&quot;.
Афиша группы "Порнофильмы".
Открытые источники.

Для детей

Иллюзионно-комическое представление «Ох уж эти волшебники» — 25 февраля, 12:00, 0+

В музей

Спектакль-вечеринка «Русское чувство» в Краеведческом музее — 19 февраля, 18:30, 16+

Спектакль-вечеринка «Русское чувство» в Краеведческом музее.
Спектакль-вечеринка «Русское чувство» в Краеведческом музее.
vmuzey.com

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