Обворожительные обжоры. Как завтракают яркие и смешные барнаульские щуры

Ранее алтайский фотограф-натуралист Роман Алдергот показал, какие птицы прилетают на его лесную кормушку в Косихинском районе.
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Главные обжоры Барнаула — обворожительные щуры! Если встретите, ловите в кадр. Говорят, эти птички фотогеничны и очень любят покрасоваться. А этими снимками с Altapress.ru поделилась фотограф Марина Селезнева.
Ранее алтайский фотограф-натуралист Роман Алдергот показал, какие птицы прилетают на его лесную кормушку в Косихинском районе.
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