Гнусный гнус. Тест: что вы знаете о комарах

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Барнаульцы в этом сезоне уже покусаны и обжужены. От комаров можно отбиваться веткой, а можно посидеть дома в безопасности и пройти тест altapress.ru. Те, кому все аплодируют, — наши сегодняшние гости. Незванные.
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