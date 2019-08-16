Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 августа 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
31

Гоблин сделает переводы кино для абонентов «Ростелекома»

«Ростелеком» и известный переводчик англоязычного кино на русский язык Дмитрий Пучков, известный по псевдониму Гоблин, подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве.

Дмитрий Пучков.
Дмитрий Пучков.
Фото: Андрей Федечко. Источник: ugranow.ru*

На первом этапе по заказу «Ростелекома» Гоблин сделает и запишет переводы 11 фильмов, которые будут доступны только на площадках компании — в сервисе Wink и видеотеке «Интерактивного ТВ». Такой формат совместной работы Гоблина и оператора услуг цифрового телевидения или ОТТ-сервисов появился впервые на российском рынке.

Абоненты видеосервисов «Ростелекома» уже могут посмотреть картину «Зеленая книга» с правильным переводом Гоблина. В дальнейшем возможно размещение в специальном именном разделе Гоблина его видеообзоров кино и исторических программ.

Александр Косарим,
директор по контентной политике компании «Ростелеком»:

Мы рады началу сотрудничества с человеком, чей голос и стиль перевода известны и любимы миллионами кинозрителей в России. Обладая яркой индивидуальностью Гоблин всегда очень бережно относится к оригиналу, к настоящему языку и стилю авторов кино, что позволяет максимально точно раскрыть дух и малейшие детали картины для русскоязычного зрителя. Это всегда честный перевод — он никогда не сглаживает углы, точно передавая смысл того, что сказано. Приглашаем всех поклонников творчества Гоблина смотреть кино в высоком качестве и в правильном переводе в сервисе Wink.

Дмитрий Пучков:

Наше сотрудничество не случайно началось с «Зеленой книги» — это редкий фильм, в отношении которого сошлись во мнениях и рядовые зрители, и высоколобые критики, две премии «Оскар» тому подтверждение. Смотрите хорошее кино только в правильном переводе на ресурсах компании «Ростелеком».

*ugranow.ru

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость