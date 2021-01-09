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Жизнь

2021 год будет самым коротким за последние 50 лет

За последние несколько лет ускорение вращения Земли увеличилось настолько сильно, что текущий 2021 год станет самым коротким за последние 50 лет. В связи с этим мировые хронометристы прямо сейчас решают, следует ли им удалять секунду из времени суток, пишет Ferra.

Жара. Солнце.
Жара. Солнце.
СС0

Это нужно, чтобы привести точное течение времени в соответствие с реальным вращением нашей планеты.

В течение последних десятилетий ученые были вынуждены добавить в общей сложности 27 «дополнительных секунд». Делалось это для того, чтобы атомное время правильно соотносилось с солнечным.

Но в середине 2020 года все изменилось и теперь дни обычно короче 86 400 секунд. А уже за последние 12 месяцев рекорд «короткости» дней был побит целых 28 раз.

В связи с этим продолжительность дней сейчас в среднем на 0,5 секунды меньше, чем «правильные» 24 часа. И для того, чтобы уравновесить датчики спутников и прочей космической техники с настоящим солнечным временем, ученые вынуждены добавить одну дополнительную «отрицательную секунду».

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