2021 год будет самым коротким за последние 50 лет

За последние несколько лет ускорение вращения Земли увеличилось настолько сильно, что текущий 2021 год станет самым коротким за последние 50 лет. В связи с этим мировые хронометристы прямо сейчас решают, следует ли им удалять секунду из времени суток, пишет Ferra.

Это нужно, чтобы привести точное течение времени в соответствие с реальным вращением нашей планеты.

В течение последних десятилетий ученые были вынуждены добавить в общей сложности 27 «дополнительных секунд». Делалось это для того, чтобы атомное время правильно соотносилось с солнечным.

Но в середине 2020 года все изменилось и теперь дни обычно короче 86 400 секунд. А уже за последние 12 месяцев рекорд «короткости» дней был побит целых 28 раз.

В связи с этим продолжительность дней сейчас в среднем на 0,5 секунды меньше, чем «правильные» 24 часа. И для того, чтобы уравновесить датчики спутников и прочей космической техники с настоящим солнечным временем, ученые вынуждены добавить одну дополнительную «отрицательную секунду».