2021 год будет самым коротким за последние 50 лет

Это нужно, чтобы привести точное течение времени в соответствие с реальным вращением нашей планеты.
В течение последних десятилетий ученые были вынуждены добавить в общей сложности 27 «дополнительных секунд». Делалось это для того, чтобы атомное время правильно соотносилось с солнечным.
Но в середине 2020 года все изменилось и теперь дни обычно короче 86 400 секунд. А уже за последние 12 месяцев рекорд «короткости» дней был побит целых 28 раз.
В связи с этим продолжительность дней сейчас в среднем на 0,5 секунды меньше, чем «правильные» 24 часа. И для того, чтобы уравновесить датчики спутников и прочей космической техники с настоящим солнечным временем, ученые вынуждены добавить одну дополнительную «отрицательную секунду».