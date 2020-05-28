«Год можно записать в актив»: Виктор Томенко отчитался о работе правительства Алтайского края

Отчет о работе правительства Алтайского края за 2019 год представил на сессии регионального парламента губернатор Виктор Томенко. Выступление губернатора и озвученные в ходе него тезисы получили поддержку большинства депутатов краевого заксобрания.

Свой отчет глава региона начал с того, что ситуация последних месяцев в стране и крае ввиду пандемии коронавируса является исключительной.

«Обстановка, которая сложилась в последние месяцы, конечно, исключительная. Многое из того, что было запланировано и казалось нам незыблемым, само собой разумеющимся, либо серьезно изменено, либо отменено, либо перенесено на какие-то последующие сроки», — сказал Виктор Томенко.

Также глава региона озвучил основные цифры, касающиеся развития Алтайского края в минувшем году, сделав акценты на выполнении регионом своих социальных обязательств, росте бюджета, увеличении инвестиций в основной капитал, поддержке населения.

Определяющим Виктор Томенко назвал то, что в 2019 году регион включился в реализацию национальных проектов. Это позволило краю сосредоточиться на выполнении 52 региональных проектов, предусмотренных нацпроектами.

По словам главы региона, в прошлом году на исполнение нацпроектов в крае было направлено более 16 млрд рублей. 12,7 млрд рублей — это средства федерального центра и почти 4 млрд — краевые деньги.

При этом, как уточнил губернатор, 14 млрд рублей пошли на три крупнейших проекта — «Демография», «Здравоохранение» и «Безопасные и качественные дороги». Еще около Около 1 млрд рублей было направлено на формирвоание комфортной городской среды и расселение аварийного жилфонда. Также более 1 млрд рублей в крае направили на реализацию других нацпроектов.

Подводя итог работы правительства в минувшем году, Виктор Томенко подчеркнул: «Прошедший год Алтайский край может записать себе в актив. На этой основе мы можем уверенно строить дальнейшие планы, направленные на поступательное развитие и рост».

Также Виктор Томенко остановился и на необходимости преодоления текущей непростой ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции.