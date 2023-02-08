Годовалого ребенка нашли под бетонными плитами во время разбора завалов после землетрясения

Ребенка придавило бетонной плитой. Спасатели распилили конструкцию. А другие поили малыша водой из крышки от бутылки, указывает Газета.Ru.
Ребенка освободили. Его госпитализировали.
Ранее сообщалось, что женщина родила под завалами в сирийском Алеппо. Мама малыша скончалась сразу после родов.
На теле новорожденного видимых повреждений нет, о его состоянии не сообщают.
Цифры
По последним данным, число жертв стихийного бедствия в Турции увеличилось до 7 108. Количество пострадавших возросло до 40 910 человек.
Траур
В стране до 12 февраля объявлен общенациональный траур.
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