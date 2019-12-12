«Голая грудь уже не ценится»: барнаульский фотограф рассказал о будуарной съемке и показал свои работы

Растрепанные волосы, просторная кровать, большое белое одеяло, сползающее по нежной коже плеча, — идеальное утро героинь голливудского кино. Все чаще такую же картинку можно увидеть в Instagram. Аккаунты барнаульских девушек — не исключение. Мы поговорили с фотографом Антоном Сивовым о том, зачем нужны будуарные съемки и почему оголенная грудь — это уже не модно.

Обеденное время, кофейня в центре города. Заходит мужчина лет 30, оборачиваясь, замечает меня, улыбается и, приближаясь, торопливо произносит: «Нам же хватит получаса на все?» Я смиренно киваю, хоть и рассчитывала на более долгий разговор.

В декабре у Антона Сивова расписана каждая минута: он специализируется на свадебных и семейных съемках, и если у первых сезон начинается летом, то вторые все чаще обращаются под Новый год. Но это все коммерция.

Фотограф же отмечает, что основа его работы — творчество. В голове копятся идеи, которые он воплощает в реальность. Часто музами становятся красивые девушки в нижнем белье: легкие, с точеной фигурой, томным взглядом и завораживающей улыбкой.

Из стабильности во фриланс

Первые шаги в сфере фотоискусства Антон Сивов сделал почти 10 лет назад. «Тогда я окончил энергетический факультет и пошел работать на завод „Ротор“. Там получил закалку и накопил на первый фотоаппарат», — с улыбкой рассказывает Антон.

Антон. Фото из социальных сетей фотографа.

Его отец — художник. «Хоть мы с детства и не живем вместе, думаю, он как-то повлиял на мое видение мира», — делится Антон.

Сейчас сложно представить сидящего передо мной высокого, элегантного мужчину в очках и белом свитере на заводе — в робе и общающегося с простыми рабочими в обеденном перерыве.

Тогда, отмечает фотограф, он уже знал, что долго так не выдержит, и снимал, набивал руку. Несмотря на то что его работы многие осуждали. Родственники и друзья не поддерживали. По его словам, из разных углов Барнаула доносилось: «Как ты у Сивова снимаешься? У него же стремные фотки».

Антон, пока рассказывает это, опускает глаза, а потом резко поднимает их и тихо произносит: «Люди просто злые вокруг. Но меня это мотивировало. Я просто шел к своей цели. Нет, не шел — пер, как танк, — губы расплываются в улыбке. — Тогда были востребованы мастер-классы по фотографии, но я был против такого, не ходил. Практика, практика, практика. Учился на своих ошибках. Были какие-то видеоуроки, но я даже сейчас, современные смотреть не могу».

Модель Яна. Антон Сивов.

Мы разговариваем о тех временах, но Антон резко прерывается и произносит: «Я не хотел бы менять свою жизнь. Это любимая работа. Когда проходит съемка, я сразу ее хочу выставить, показать творчество. Да, работа не самая стабильная, нет зарплат и авансов. Но, знаете что, я сплю до часу дня и принадлежу сам себе, что еще для счастья надо (фотограф мечтательно закатывает глаза). У многих нет своей жизни, и им надо куда-то влезть. Такие у нас люди в России, и это печально».

«Я мужчина и люблю девушек»

Во время разговора рука Антона не раз тянется проверить уведомления в телефоне. В Instagram-аккаунте фотографа почти 6 тыс. подписчиков, во «ВКонтакте» чуть больше тысячи, хотя начинал он раскручиваться с этой социальной сети.

«Система не изменилась, я так же ищу в интернете моделей для воплощения своих идей. Когда учился, фотографировал два года девушек бесплатно. Меня уже все начали даже заставлять брать деньги за съемку», — делится Антон.

Модель Анастасия. Антон Сивов.

Сейчас час работы фотографа стоит шесть тысяч рублей, но в основном коммерческие съемки у него либо свадебные (там другой прайс), либо семейные. «Когда идет семья, люди уже не считают деньги, не думают, сколько это будет стоить, для них важно сохранить воспоминания, запечатлеть определенные моменты в жизни», — поясняет Антон.

Антон Сивов,

фотограф:

Сейчас эра айфонов, многие думают: зачем платить фотографу, когда можно сделать селфи, и все будет классно. Но есть определенная категория людей, которая обращается ко мне как к фотографу. Я считаю, что, если человек может позволить себе сходить в дорогой ресторан, почему не может позволить красивые профессиональные кадры?

Тогда и сейчас с некоторыми моделями на будуарных съемках Антон работает на условиях TFP — Time for Print. Это когда работа делается не на коммерческой основе, а ради творческого результата.

«В то время я зарабатывал себе имя. Сейчас поддерживаю имидж, если немного расслабишься, про тебя все забудут. У нас такая сфера — нужно удивлять», — рассказывает Антон.

Модель Арина. Антон Сивов.

Эстетика без пошлости

До разговора с Антоном о том, как он работает на будуарных съемках, мы пообщались с одной из первых моделей фотографа, которая до сих пор с ним сотрудничает.

Арина Демина в прошлом профессионально занималась моделингом, поэтому отметила, что удивить ее снимками сложно.

Арина Демина,

модель:

У Антона хороший вкус, он делает кадры аккуратными, показывая лучшее, все естественное и завораживающее.

Девушка отметила, что ее супруг не против таких съемок, тем более потом можно его удивить и подарить сделанные фотографии.

Модель Арина. Антон Сивов.

Сам Антон во время разговора трепетно рассказывает о процессе работы: «Я люблю снимать везде, где есть жизнь. Пропагандирую настоящую фотографию, хочется, чтобы кадры были чувственными, чтобы это не было для аватарки во „ВКонтакте“. Красота — она от природы. Я считаю своей главной задачей раскрыть модель, показать, какая она на самом деле».

По словам Антона, фото — это трансляция. Она помогает сорвать маску с человека, открыть его миру. Акцент фотограф делает на свет, естественные линии и изгибы.

«Женская красота — прекрасна. Нет некрасивых женщин — есть кривые фотографы», — утверждает Антон.

Модель Яна. Антон Сивов.

В ту же минуту он смущается от вопроса, встречаются ли они с моделью заранее, чтобы обговорить предстоящую съемку, и быстро выдает: «Я не идейный человек, снимаю под задачу. Приезжаем на локацию, и я ищу красоту в настоящем моменте».

Он говорит, что на то, чтобы раскрыть модель, потребуется не меньше двух часов.

«Я мужчина, передо мной девушки тяжелее раздеваются. С девушкой-фотографом в этом плане общий язык найти легче, — тяжело вздыхает Антон. — Я понял, что главное — диалог, контакт. Есть рецепт один действенный — надо дать девушке бокал вина или шампанского, и все стеснение проходит».

«Но, — отрывисто добавляет фотограф, — не подумайте ничего лишнего. Для меня это работа. Я не смотрю на моделей как на объект возбуждения. Для меня любые влюбленности на площадке под запретом».

Модель Анастасия. Антон Сивов.

Тем не менее и у самого Антона есть предрассудки и недоверие к подобным съемкам: «Я бы свою девушку не пустил сниматься в белье».

Для тех, кто решится на будуарную съемку, фотограф советует не экономить — сделать прическу, макияж и снять гостиничный номер, где есть кровать, одеяло, большие окна. Все это дает объемную историю.

Уже собираясь уходить, Антон дает совет напоследок: «Сейчас ушла мода на полностью обнаженных девушек на фотографиях. Голая грудь раньше ценилась, сейчас совсем другие тренды. Вся крутость в загадке, когда смотришь на фотографию и что-то додумываешь. Получается история с открытым финалом».

Модель Арина. Антон Сивов.