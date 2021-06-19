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Жизнь

Голикова назвала симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19 отметила, что у индийского штамма коронавируса очень простые симптомы, сообщает РИА «Новости».

Татьяна Голикова, Россия.
Татьяна Голикова, Россия.
из открытых источников в интернете

Голикова подчеркнула, что новый штамм сейчас преобладает на территории Москвы и Московской области.

«Это очень простые симптомы заболевания — насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И все. По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда антибиотики, принимают их, поскольку симптомы схожи с простудным заболеванием», — заявила она.

По ее словам, россияне зачастую не различают симптомы обычной простуды и коронавируса, запускают болезнь, поэтому при первых респираторных симптомах необходимо обращаться к доктору.

«По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда — еще хуже — антибиотики, принимают их, поскольку симптомы схожие с простудным заболеванием, и по сути запускают процесс развития заболевания, не различая что это — обычная простуда или ковид. Поэтому очень важно, чтобы в этой ситуации при появлении первых симптомов вы обращались к врачу, делали ПЦР-диагностику и отвергали, если получится, диагноз ковид», — предупредила Голикова.

Она отметила, что даже у молодых людей, которые традиционно не обращаются к врачу, спустя 3, 4 или 5 дней запускается очень сложный механизм развития заболевания, и оно переходит в форму средней тяжести или тяжелого течения.

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