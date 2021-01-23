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Жизнь

Голикова не рекомендует прививаться переболевшим COVID-19

Переболевшим COVID-19 пока не рекомендуется делать прививку от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 1».

Вакцина. Коронавирус.
Вакцина. Коронавирус.
CC0

Она объяснила рекомендацию тем, что повторные случаи заболевания единичны. Это значит, что иммунитет у перенесших COVID-19 сохраняется.

Кроме того, уровень антител после перенесенного коронавируса и при вакцинации идентичен, добавила Голикова.

Перенесшим коронавирус не стоит прививаться, даже если уровень антител начал снижаться или близок к нулю. В этом случае «можно посмотреть данные клеточного иммунитета», подчеркнула вице-премьер.

Напомним, по данным на 18 января, в Алтайском крае первую прививку от ковида поставили уже 3 343 человека, полный вакцинальный комплекс имеют 938 человек.

Помимо этого, формируются списки желающих привиться. Уже записан 3 781 человек.

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