Голый мужчина напал на железнодорожный вокзал в Барнауле

В Барнауле обнаженный мужчина напал на охранников железнодорожного вокзала в зале ожидания, сообщает « Толк ».

Голый мужчина напал на охранников вокзала в Барнауле.

Мужчина забежал в помещение вокзала и начал избивать пожилого охранника. Утихомирить нападавшего помогли подоспевшие на помощь полицейские и пассажир.

«После довольно продолжительной борьбы все-таки удалось скрутить дебошира», — отмечает издание со ссылкой на видео.

Мотивы нападавшего и время нападения остаются загадкой. В линейном управлении МВД на транспорте об инциденте пока не рассказывали.

Предположительно, мужчина находился под действием алкоголя или наркотиков.

Ранее сообщали про другого голого мужчину, который спокойно разгуливал по нагорной части Барнаула.