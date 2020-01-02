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Жизнь

Голливудская актриса пожаловалась, что ее заблокировали в российском приложении для знакомств

Приложение от российского производителя Bumble заблокировало аккаунт голливудской актрисы Шэрон Стоун. Об этом знаменитость рассказала в Instagram. По словам актрисы, сотрудники сервиса для знакомств просто не поверили, что настоящая Шэрон Стоун хочет зарегистрироваться в приложении.

Актриса Шэрон Стоун
Актриса Шэрон Стоун
www.instagram.com/sharonstone/

«Эй, Bumble, быть мной — это повод для исключения? Не выгоняйте меня из улья», — написала актриса.

Bumble — популярное в США приложение для знакомств, в котором первый шаг делают женщины. Сервис запустил российский предприниматель.

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