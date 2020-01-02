Голливудская актриса пожаловалась, что ее заблокировали в российском приложении для знакомств

Приложение от российского производителя Bumble заблокировало аккаунт голливудской актрисы Шэрон Стоун. Об этом знаменитость рассказала в Instagram. По словам актрисы, сотрудники сервиса для знакомств просто не поверили, что настоящая Шэрон Стоун хочет зарегистрироваться в приложении.