Голод и упадок сил: депутат Госдумы подвел итоги «министерской диеты» на макарошках

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Бондаренко завершил свой социально-гастрономический эксперимент. Народный избранник решил в течение месяца питаться в соответствии с минимальной продуктовой корзиной, тратив на еду 3,5 тысячи рублей.

«Мой текущий вес — 87,1 кг, до начала эксперимента я весил 94,5 кг. Потеря веса — 7,4 кг. Мне удалось не выходить за пределы бюджета, так как продукты я закупал раз в неделю на сумму в 875 рублей. по ощущениям было максимально тяжело. Голод, упадок сил, рассеянность, раздражительность — хронические симптомы „министерской диеты“», — цитирует слова Бондаренко портал «Версия Саратов».

За первые две недели на «диете прожиточного минимума» Бондаренко, по его словам, похудел сразу на 6 килограмм. Он рассказывал, что в основном ел крупы и овощи: на завтрак — 1,5 яйца, на обед — гречку или щи без мяса.

«Везде, где я захожу, меня хотят накормить. Я иной раз говорю, мне не так трудно следовать этой „министерской диете“, сколько уворачиваться от предложений меня накормить», — отметил Бондаренко.