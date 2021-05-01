Голодных диких оленей на Ямале заподозрили в похищении домашних животных

В Ямало-Ненецком автономном округе пропали олени, которых разводят в тундре, сообщает РИА «Новости» .

Ямальские власти отметили, что дикие олени могли увести за собой домашних.

«Животные, чувствуя силу дикаря, следуют за ним как за вожаком», — пояснили в администрации Ямальского района.

Эксперты сообщили, что из-за сильных морозов ягель оказался под толстой коркой льда — это и вынудило оленей искать еду по всей тундре.

Скорее всего, дикие олени в поисках еды зашли на территорию, где находились домашние особи.

Власти подчеркнули, что пропавших животных необходимо найти до массового отела, который начнется в мае. Сейчас коренные народы на снегоходах ищут своих оленей.

Ранее в соцсетях рассказали, что из-за погоды дикие олени массово гибнут в тундре от голода — не могут пробить лед, чтобы добраться до пищи.