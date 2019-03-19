Голодный мальчик несколько дней будил мертвую бабушку

В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщил сайт kp.ru.

Мальчик был доставлен в больницу 11 марта, после того, как полиция нашла труп бабушки. По данным издания, органы опеки «сильно удивились» тому, что он очень плохо говорил. Также источник рассказал, что Миша «постоянно просил есть».

В квартире также находилась мама мальчика Оксана, которая «говорила бредовые фразы, значения которых не понимали ни корреспонденты, ни полиция, ни соседи».

Полиция установила, что бабушка умерла не своей смертью — на ее теле криминалисты обнаружили много ссадин и синяков, перелом бедра и ребер. Ее сын и отец Миши Юрий, которому 52 года, признался в убийстве. По словам соседей, он избивал жену, мать, сына и ругался со всеми жителями подъезда.

Соседи тайком подкармливали маленького Мишу — давали ему еду в окно, семья живет на первом этаже многоквартирного дома. За несколько дней до убийства бабушки органы опеки забирали ребенка из неблагополучной семьи. Мальчику было нечего надеть, чтобы выйти на улицу.