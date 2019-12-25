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Жизнь

Голодный житель Бурятии получил 2,5 года условного срока за кражу лагмана

38-летнего жителя Улан-Удэ осудили за кражу трех кастрюль из кафе с ингредиентами для лагмана, сообщает «Байкал-Daily».

В зале суда. Октябрьский районный суд Барнаула.
В зале суда. Октябрьский районный суд Барнаула.
Altapress.ru

Инцидент произошел в конце октября 2019 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захотел есть.

Он вспомнил, что работники кафе, где он работал ранее, оставляют заготовки и готовые блюда в снегу на улице.

Голодный мужчина прокрался на территорию кафе и забрал три кастрюли. В двух из них находилась говядина для лагмана, еще одна была уже с готовым блюдом.

Лагман мужчина съел, а остальное унес домой. Этим он причинил ущерб в размере 8 тыс. рублей, который возместила его мать.

Суд назначил мужчине 2,5 года лишения свободы условно.

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