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Жизнь

Голодовка, дом Носовича, «Тихая мансарда»: умер известный барнаульский художник

Художник Лека Чеканов умер ночью 30 апреля в Барнауле, сообщил его друг, арт-критик Вадим Климов на своей странице в соцсети.

Лека Чеканов.
Лека Чеканов.
vk.com

Начинал творческий путь с создания в 1986 году художественного объединения «Тихая мансарда», был организатором и участником наиболее заметных выставок и акций, пишет «Катунь 24».

В апреле 1988 года участвовал в акции протеста — голодовке — против сноса дома архитектора Носовича. Художники голодали три недели.

Кроме Чеканова, в ней участвовали художник Юрий Эсауленко, скульптор Александр Маркин. В местной прессе появились публикации в защиту памятника истории.

В результате власти заявили, что дом будет заново отстроен по фотографиям и обмерным чертежам. Дом Носовича теперь можно видеть по адресу: ул. Анатолия, 106 — Дом архитектора. И это единственный случай в Барнауле, когда перенос здания не исказил памятник архитектуры.

В 1989 году вместе с художником Юрием Эсауленко и Вадимом Климовым стал выпускать самиздатовский литературно-художественный журнал «Графика», где тогда нашли себе пристанище многие теперь достаточно известные местные авторы.

О причине смерти не сообщается. Леке было 55 лет.

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