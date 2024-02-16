Голого неизвестного на холме спасли с помощью вертолета

В США пожарная охрана, спасла таинственного голого мужчину, который кричал о помощи на холме, сообщает " Лента.ру ".

Местные жители позвонили в экстренные службы и сообщили, что слышат крики о помощи.

На место прилетел вертолет. Экипаж заметил мужчину, который прятался в кустах. Оказалось, что он полностью обнажен.

Спасатели подняли его на борт вертолета при помощи троса и доставили на свою базу.

Кто этот человек и что с ним случилось, не уточняют.

Ранее голый мужчина упал с дерева и сильно напугал прохожих. В результате падения мужчина разбил заднее стекло такси, а также помял крышу и багажник.

Голый незнакомец отделался лишь царапинами и ушибами и даже успел поболтать с очевидцами до приезда скорой помощи.

Зачем он разделся и залез на дерево, остается тайной.

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