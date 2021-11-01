Гололед и мороз под -20. Каким в Алтайском крае будет начало ноября

1 ноября в Барнауле и районах Алтайского края выпал снег. Рассказываем, какой будет погода в следующие три дня.

По данным регионального Гидрометцентра, 2 ноября в крае разгуляется непогода. Ожидаются дождь, мокрый снег, снег, гололед и сильный юго-западный ветер до 22 метров в секунду. В течение дня в регионе сильно похолодает, а в ночь на 3 ноября в крае ожидается мороз до -20 градусов.

Днем 3 ноября столбики термометров в регионе покажут −9…−19 градусов, в Барнауле будет до −12…−14 градусов. Местами синоптики прогнозируют сильную гололедицу и снег. Ветер будет северо-западным, от 4 до 14 метров.

4 ноября гололед сохранится повсеместно.

В районах столбик термометра установится на −5…−16 градусах, в краевой столице на −8…−10 градусах.

Отмечается, что в Барнауле этот день пройдет преимущественно без осадков.