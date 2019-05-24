«Голос. Дети». Эксперты рассказывают, будет ли новое голосование в шоу-спецпроекте

Первый канал анонсирует концерт в рекламных заставках, что 24 мая состоится отдельный спецвыпуск в прямом эфире, куда пригласят всех финалистов шоу «Голос. Дети».

Детали предстоящего концерта не раскрываются. Будет ли новое голосование и предусмотрено ли оно вообще регламентом шоу в такой ситуации — вопросы открытые.

Непонятно, что будет с призом — дочка Алсу Микелла Абрамова, по идее, должна вернуть каналу выигранный миллион рублей, пишет bfm.ru.

Специалисты компании Talpa, которой принадлежат права на формат шоу «Голос. Дети». Голландцы ответили письменно: они считают, что специальный разовый концерт — отличный способ отметить всех финалистов. Но за механизм голосования отвечает непосредственно Первый канал.

Мнения экспертов

Новое голосование теоретически возможно. Но есть ли в нем смысл?

Владимир Полупанов,

музыкальный обозреватель «Аргументов и фактов»:

Я понимаю, что хочется из этой ситуации выйти с непопорченной репутацией. В принципе Первый канал, наверное, не очень виноват в том, что были накручены голоса за дочку Алсу. Вот эта повторная история, мне кажется, не нужна никому. С точки зрения морали, этики нужно было как-то кулуарно отдать этот миллион рублей, поделить, может быть, между тремя участниками: первое, второе и третье места. Объявить об этом публично: победителя нет, все дети, которые участвовали, являются победителями.

Но история с программой резонансная потому, что речь идет о детях.

Сергей Волчков,

победитель второго сезона взрослого «Голоса»:

Любят, чтобы правда восторжествовала. Если это сказка, сказка должна заканчиваться всегда хорошим финалом. Этот проект всегда мне казался самым честным конкурсом в нашей стране, самым прозрачным. Но тут видите, так получилось. Я считаю, что это правильное решение, как, знаете, в спорте. Во всем, когда есть определенный спор, есть матч-реванш. Просто промолчать или сделать интервью-заявление — мне кажется, для нашей страны этого недостаточно после такого.

Мнение Алсу

Непонятно, как обыграть всю эту историю для 10-летней Микеллы. В соцсетях обсуждают — этично ли будет приглашать ее на грядущий спецвыпуск. Алсу 22 мая впервые прокомментировала ситуацию в интервью радио «Серебряный дождь». Певица заявила, что участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры», и выразила надежду, что «все закончится хорошо». Родители других финалистов комментариев не дают.

Между тем наставница дочери Алсу Микеллы Абрамовой в проекте «Голос. Дети», певица Светлана Лобода улетела в Алма-Ату, где у нее запланировано выступление, сообщила артистка на странице в Facebook — 24 мая на стадионе Almaty Arena состоится ее концерт.

Извинение

Первый канал за случившееся извинился: привлек к расследованию партнера Интерпола, открыто признал, что произошло внешнее воздействие.

Итак, вечером 24 мая Первый канал выйдет со спецвыпуском «Голос. Дети».