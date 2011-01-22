Голосование против премий чиновникам обернулось скандалом в сибирском селе

В Красноярском крае глава администрации Есаульского сельсовета потребовал от местных депутатов объяснить причины голосования против выплаты дополнительных премий чиновникам, сообщает партия «Яблоко».

Депутаты Александр Загайнов и Дарья Мартемьянова отказались поддержать проект решения «Об утверждении положения о премировании, единовременной выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплате материальной помощи муниципальным служащим администрации Есаульского сельсовета».

При этом, как отмечается, в документе суммы не ограничены, а решение о выплате может принять лишь глава администрации.

«Очередной спектакль — даже не знаю, комедия это или трагедия. Очевидно одно, что чиновники очень хотят денег, только непонятно за что именно: результатов работы новой администрации нет!» — возмущается Мартемьянова.

После голосования от депутатов потребовали объяснить правомерность их позиции против дополнительных денежных выплат. Об этом говорится в официальном письме к избранникам.

Письма с требованием объяснить голосование депутатов против премий. yabloko.ru.

По мнению председателя совета депутатов, разъяснения должны быть представлены в письменной форме на имя главы администрации Есаульского сельсовета.

Отмечается, что депутаты обратились в комитет по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Красноярского края с просьбой дать объективную оценку происходящему.