Голосование против премий чиновникам обернулось скандалом в сибирском селе

Депутаты Александр Загайнов и Дарья Мартемьянова отказались поддержать проект решения «Об утверждении положения о премировании, единовременной выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплате материальной помощи муниципальным служащим администрации Есаульского сельсовета».
При этом, как отмечается, в документе суммы не ограничены, а решение о выплате может принять лишь глава администрации.
«Очередной спектакль — даже не знаю, комедия это или трагедия. Очевидно одно, что чиновники очень хотят денег, только непонятно за что именно: результатов работы новой администрации нет!» — возмущается Мартемьянова.
После голосования от депутатов потребовали объяснить правомерность их позиции против дополнительных денежных выплат. Об этом говорится в официальном письме к избранникам.
По мнению председателя совета депутатов, разъяснения должны быть представлены в письменной форме на имя главы администрации Есаульского сельсовета.
Отмечается, что депутаты обратились в комитет по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Красноярского края с просьбой дать объективную оценку происходящему.