Голосуем за лучшие социальные, медиа и рекламные проекты 2020

Комитет Алтайской ТПП по рекламе объявляет о старте зрительского голосования на премию «За позитивный вклад в рекламу и общество».

Цель премии — поощрять выдающиеся работы всех тех, кто двигает креативную индустрию региона. В конкурсе участвует 10 проектов разных категорий, заявленные на интернет-площадке «Рекламный портал». Проголосовать за понравившийся проект могут и читатели altapress.ru.

1. Стрит-арт на трамваях к 75-летию Победы

Уникальный проект на стыке социальной темы и уличного искусства впервые реализован в Барнауле в мае 2020 в рамках фестиваля Toк-fest. Пять команд художников создали арт-трамваи к 75-летию Победы. Идеи сюжетов: зашифрованное в графике слово «Победа!»; письма с фронта; война и мир; «Они сражались за Родину» с Василием Шукшиным; графика «Мы победили».

Команда проекта — Управление молодежной политики, Краевой дворец молодежи, Елена Бутакова и Анастасия Петренко. Художники: Евгений Алёхин, Иван Ильющенко, Николай Замятин, Иван Мясоедов, Денис Голубев, Кристина Ананьева, Иван Яблонский, Светлана и Иван Быковы.

Премия «За позитивный вклад в рекламу и общество». Предоставлено altapress.ru.

2. Инновации в медиакоммуникациях сферы культуры

Творческая лаборатория «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского» — прорыв в онлайн в сфере культуры и музейного дела Алтайского края. Задача лаборатории — найти актуальный ракурс восприятия поэзии и соединить его с видео. Благодаря проекту Литературный фестиваль Роберта Рождественского удалось масштабно вывести в онлайн.

Команда проекта — Молодежный центр кинематографистов Алтая, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Министерство культуры Алтайского края. Участники: Денис Фурсов, Анастасия Максимова, Андрей Вершинин, Екатерина Лопатина, Михаил Мясников, Юрий Шевцов, Елена Брынцева и Алтынай Фаррахова, Денис Фишер.

Премия «За позитивный вклад в рекламу и общество». Предоставлено altapress.ru.

3.Инновации в медиакоммуникациях агропромышленной сферы

Яркое событие лета агропромышленной сферы Алтайского края — первый онлайн-форум Алтай-Агро 2020. Задача проекта — перевести традиционное событие День сибирского поля в онлайн-формат. Для Алтай-Агро 2020 была запущена интернет-площадка с выставкой, трансляцией прямого эфира и видео. Форум в новом формате показал сельское хозяйство края как сложную, технологичную отрасль, имеющую глобальное мировое значение.

Команда проекта — ИД «Алтапресс», Министерство сельского хозяйства Алтайского края.

Премия «За позитивный вклад в рекламу и общество». Предоставлено altapress.ru.

4. Фирменный стиль театра

В 2021 году Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина отмечает своё 100-летие. К этому событию разработали обновленный фирменный стиль театра и эмблему юбилея. В основе решения — компактное и легко считываемое название «Театр драмы имени Василия Шукшина», новый логотип с традициями и современным графическим исполнением, новый подход к афишам и сувенирной продукции.

Команда проекта — диджитал-агентство ADN, театр драмы имени Василия Шукшина.

Премия «За позитивный вклад в рекламу и общество». Предоставлено altapress.ru.

5. Коммерческий брендинг и реклама

На рынке общественного питания сеть блинных «Сковородовна» — одна из долгожительниц. «Сковородовна» выстраивает рекламные коммуникации на основе идеи — блины национальный фаст-фуд и часть русской культуры. Цель ребрендинга — перенастроить бренд на восприятие молодой аудитории. Рекламная кампания сети за несколько лет показывает как традиционный бренд способен меняться, становится гибким и современным.

Команда проекта — студия дизайна Saccade и РА Provoda, отдел маркетинга сети «Сковородовна».

Премия «За позитивный вклад в рекламу и общество». Предоставлено altapress.ru.

6. Декор витрин. Маркетинг с душой

Пять лет назад для сети магазинов Ribbi Tos разработали новый бренд. Он включал охраноспособное название и визуальный стиль с яркими Рибби-персонажами. Маркетологи сети сделали персонажей главными героями веселых коммуникаций. Рибби, Биби и Тос украшают витрины, зал, вывески, социальные сети. Искусство оформления витрин у Ribbi Tos демонстрирует уникальный креативный подход и маркетинг с душой.

Команда проекта — специалист по рекламе Ribbi Tos Татьяна Иркитова, художник Кристина Домбровская, продукт-менеджер и дизайнер Ася Маслова, НЕОН график.

Премия «За позитивный вклад в рекламу и общество». Предоставлено altapress.ru.

7. Социальный маркетинг

На протяжении нескольких лет группа компаний «Союз» оказывала помощь тем, кто в ней нуждался. Проект «100 добрых дел» собрал всю помощь в единое социальное пространство компании. Проект не является стандартным спонсорством или благотворительностью — его задача запустить «эстафету добра». Сейчас на сайте проекта собрано уже 20 добрых дел.

Команда проекта — отдел маркетинга ГК «Союз».

Премия «За позитивный вклад в рекламу и общество». Предоставлено altapress.ru.

8. Промо-акции в продвижении шоу и сериалов

Весь год команда телеканала ТНТ Барнаул проводила промо-акции для продвижения шоу и сериалов. Креативные решения разрабатывались творческими командами ТНТ и организовывались в регионах. Заметными стали промо-акции: «Теплая остановка на катке», «Расцвела скамья желаний», «Патриот города»,"Послание на крыше",","Список желаний","Золотая лихорадка", «Гусары в транспорте», «Танцы у букв БАРНАУЛ».

Команда проекта — бренд-менеджер Вероника Хмарова, PR-мнеджер Алиса Ламберт.

Премия «За позитивный вклад в рекламу и общество». Предоставлено altapress.ru.

9. Ростовые куклы в промо-кампаниях

Стратегия использования кукол высотой с человеческий рост входит в топ-5 успешных промо-технологий. Ростовые куклы — эффектный рекламный ход, позитивный настрой и веселое уличное актерство. Два проекта года с ростовыми куклами — «Йети на улицах» и «Парад штурмовиков».

Команда проекта — Агентство маркетинговых коммуникаций Promo Republic для рекламной кампании застройщика — ГК «Союз».

Премия «За позитивный вклад в рекламу и общество». Предоставлено altapress.ru.

10. Консолидация сообщества маркетологов Барнаула

В этом году независимый маркетолог Ольга Ефимова возродила сообщество маркетологов Барнаула. Всего было проведено семь встреч с обсуждением актуальных тем о конкуренции, нейминге, возвращении клиентов. В сообщество маркетологов вошло 36 экспертов рынка маркетинга региона. Цель сообщества — объединить толковых профессионалов, готовых делиться своим опытом.

Организатор — консалтинговое агентство «O-Efimova: маркетинг+интернет».

Премия «За позитивный вклад в рекламу и общество». Предоставлено altapress.ru.

Как пройдет голосование

С 3 ноября на сайте altapress.ru стартует голосование за проекты. Продлится оно до 12:00 5 ноября. По итогам голосования выберут проект зрительских симпатий.