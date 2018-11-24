Говорят, что дважды в одну реку не входят и одержать победу второй год подряд на главном детском песенном конкурсе невозможно. Но для России нет ничего не возможного, если подойти к делу всем вместе!

Выбор победителя будет состоять из нескольких этапов, один из которых — предварительное голосование на сайте. 24 и 25 ноября можно поддержать Аню Филипчук и нашу страну путем специального голосования. В рамках этой процедуры нужно просмотреть превью участников и выбрать из них трех понравившихся. В дальнейшем сумма полученных ими баллов будет суммироваться с оценками жюри. Итоги конкурса подведут на гала-концерте 25 ноября в «Минск-Арене».

Баллы интернет-голосования составят половину оценки конкурсанта. Это отличный шанс поддержать Аню и Россию, чью честь она будет защищать с песней «Непобедимы». Ведь уделить пару минут своего времени — это ничтожно малая цена для того, чтобы доказать всем, насколько Россия сильная и большая страна!

Анна Филипчук. Источник: из личного архива Анна Филипчук. Источник: из личного архива Анна Филипчук. Источник: из личного архива

Внимание! Сайт голосования на английском языке. Однако, чтобы отдать голос за свою страну, нужно запомнить лишь написание страны (Russia), имени участника (Anna Filipchuk) и название песни (Unbreakable!).

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